Eski hakemler Galatasaray-Çaykur Rizespor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı

Rizespor'un iptal edilen ikinci golü

Deniz Çoban: "Ali Sowe topa dokunmasa oyuncu kendisi gideceği için ofsayt olmazdı ancak verilen karar doğru." Bahattin Duran: "Pozisyonun ofsayt olduğu çok nette burada iki oyuncunun da topa teması var. Ondan dolayı ofsayt doğru. Ali Sowe topa dokunmasaydı ofsayt olmazdı."