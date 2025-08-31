Eski hakemler Galatasaray-Çaykur Rizespor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Eski hakemler maçın tartışmalı kararlarını değerlendirdi.
Trio ekibi, Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Rizespor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen ilk golü
Deniz Çoban: "Artık kurallar bunları emrediyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o." Bahattin Duran: "Burada yardımcı hakem doğru yerde. Yardımcı hakemin eleştirileceği bir durum yok."
Rizespor'un iptal edilen ikinci golü
Deniz Çoban: "Ali Sowe topa dokunmasa oyuncu kendisi gideceği için ofsayt olmazdı ancak verilen karar doğru." Bahattin Duran: "Pozisyonun ofsayt olduğu çok nette burada iki oyuncunun da topa teması var. Ondan dolayı ofsayt doğru. Ali Sowe topa dokunmasaydı ofsayt olmazdı."
Rizespor'un golü öncesi faul var mı?
Bahattin Duran: "Hücum pres var ama ihlal söz konusu değil. Rizesporlu oyuncular topu kazanırken müdahale nizami."