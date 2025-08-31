BIST 11.288
Eski hakemler Galatasaray-Çaykur Rizespor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı

|
Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Eski hakemler maçın tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemler Galatasaray-Çaykur Rizespor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı - Resim: 1

Trio ekibi, Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Eski hakemler Galatasaray-Çaykur Rizespor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı - Resim: 2

Rizespor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen ilk golü

Deniz Çoban: "Artık kurallar bunları emrediyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o." Bahattin Duran: "Burada yardımcı hakem doğru yerde. Yardımcı hakemin eleştirileceği bir durum yok."

Eski hakemler Galatasaray-Çaykur Rizespor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı - Resim: 3

Rizespor'un iptal edilen ikinci golü

Deniz Çoban: "Ali Sowe topa dokunmasa oyuncu kendisi gideceği için ofsayt olmazdı ancak verilen karar doğru." Bahattin Duran: "Pozisyonun ofsayt olduğu çok nette burada iki oyuncunun da topa teması var. Ondan dolayı ofsayt doğru. Ali Sowe topa dokunmasaydı ofsayt olmazdı."

Eski hakemler Galatasaray-Çaykur Rizespor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı - Resim: 4

Rizespor'un golü öncesi faul var mı?

Bahattin Duran: "Hücum pres var ama ihlal söz konusu değil. Rizesporlu oyuncular topu kazanırken müdahale nizami."

