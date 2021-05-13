BIST 1.441
DOLAR 8,50
EURO 10,27
ALTIN 496,57

Eski güzellik kraliçesi silah kuşandı darbecilere karşı isyancı oldu

Eski güzellik kraliçesi silah kuşandı darbecilere karşı isyancı oldu

32 yaşındaki eski güzellik kraliçesi, Myanmar'ın askeri darbesine karşı silaha sarıldı. Miss Grand International yarışmasının kraliçesi Htar Htet Htet, Myanmar'ı Tayland'daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti.

Eski güzellik kraliçesi silah kuşandı darbecilere karşı isyancı oldu

Myanmar güzellik kraliçesi Htar Htet Htet, ülkenin askeri cuntasına karşı savaşırken bu uğurda hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyleyerek tüfekle çekilmiş bir fotoğrafını Facebook'ta paylaştı.

16
Eski güzellik kraliçesi silah kuşandı darbecilere karşı isyancı oldu

Miss Grand International yarışmasının kraliçesi Htar Htet Htet, Myanmar’ı Tayland’daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti; ancak şimdi ülkesi için silaha sarıldı.

26
Eski güzellik kraliçesi silah kuşandı darbecilere karşı isyancı oldu

Eski güzel, Facebook sayfasında siyah savaş kıyafetleri giymiş ve silahlanmış olduğu bir resim yayınladı. Htar Htet Htet, Myanmar’ı Tayland’daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti.

36
Eski güzellik kraliçesi silah kuşandı darbecilere karşı isyancı oldu

32 yaşındaki eski güzel ve aynı zamanda jimnastik hocası, Facebook sayfasında siyah savaş kıyafetleri giymiş ve silahlanmış olduğu bir resim yayınladı. Fotoğrafla beraber de şu satırlara yer verdi:

46