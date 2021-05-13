Eski güzellik kraliçesi silah kuşandı darbecilere karşı isyancı oldu
32 yaşındaki eski güzellik kraliçesi, Myanmar'ın askeri darbesine karşı silaha sarıldı. Miss Grand International yarışmasının kraliçesi Htar Htet Htet, Myanmar'ı Tayland'daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti.
Myanmar güzellik kraliçesi Htar Htet Htet, ülkenin askeri cuntasına karşı savaşırken bu uğurda hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyleyerek tüfekle çekilmiş bir fotoğrafını Facebook'ta paylaştı.
Miss Grand International yarışmasının kraliçesi Htar Htet Htet, Myanmar’ı Tayland’daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti; ancak şimdi ülkesi için silaha sarıldı.
Eski güzel, Facebook sayfasında siyah savaş kıyafetleri giymiş ve silahlanmış olduğu bir resim yayınladı. Htar Htet Htet, Myanmar’ı Tayland’daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti.
32 yaşındaki eski güzel ve aynı zamanda jimnastik hocası, Facebook sayfasında siyah savaş kıyafetleri giymiş ve silahlanmış olduğu bir resim yayınladı. Fotoğrafla beraber de şu satırlara yer verdi: