Eski gelin adayı Sinem Umaş emniyete teslim oldu hapis cezası almıştı

Bir dönemin evlilik programlarında tanınan ardından sosyal medyada fenomen olan Sinem Umaş'ın başı belaya girdi. Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, fenomen Sinem Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek iki ay tedbir kararı aldırdı.