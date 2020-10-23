Eski gelin adayı Sinem Umaş emniyete teslim oldu hapis cezası almıştı
Şimdilerde fenomen olan, eski gelin adayı Sinem Umaş, 3 günlük zorlama hapsi cezasını çekmek üzere emniyete teslim oldu.
Bir dönemin evlilik programlarında tanınan ardından sosyal medyada fenomen olan Sinem Umaş'ın başı belaya girdi. Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, fenomen Sinem Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek iki ay tedbir kararı aldırdı.
Kararı ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak cezasını çekmek için teslim olduğunu duyurdu.
"Bu video yayınlandıysa ben emniyete teslim olmuşumdur" diyen Umaş, paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır tehdit edildiğini ve sürekli evinin drone ile gözetlendiğini söyleyen Umaş, "Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.
Sinem Umaş bir dönem de polis memurlarına mukavemet suçundan ceza almıştı. Umaş, polis memurlarına karşı "Görev yaptırmama için direnme" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.