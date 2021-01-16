Eski Galatasaraylı Drogba'nın ihanet videosu ifşa oldu karısıyla boşanıyor

42 yaşındaki Drogba yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen yılların ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim. Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun"

