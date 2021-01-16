Eski Galatasaraylı Drogba'nın ihanet videosu ifşa oldu karısıyla boşanıyor
Futbol yıldızı Didier Drogba, ortaya çıkan ihanet görüntüleri sonrası yaptığı açıklamada eşiyle boşanma kararı aldıklarını dile getirdi.
Bir dönem Galatasaray'da da futbol oynayan Didier Drogba'nın eşini bir başka kadınla aldattığı görüntüler ortaya çıktı. 2018'de futbolu bırakan emekli olan Drogba, gelişmelerin ardından eşi Lalla Diakate ile 10 yıllık evliliğini bitirme kararı aldıklarını duyurdu.
42 yaşındaki Drogba yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen yılların ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim. Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun"
Söz konusu videoda bir kadın tarafından ısırılan 42 yaşındaki efsane isim çıglık atarak, "Pozitif! Beni ısırarak enfekte edecek" ifadesini kullanıyor. Görüntüler sonrası özellikle ülkesinde büyük eleştiriler alan Drogba'nın menajeri ise efsane oyuncunun hesabının hacklendiğini iddia etmişti.
Didier Drogba, 2013'te Shanghai Shenhua'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak gelmiş ve 1 sezon sonra eski takımı Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Efsane futbolcu Galatasaray'da oynadığı 37 maçta 15 gol atıp 10 da asist yapmıştı.