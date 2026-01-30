Eski futbolcu Hakan Balta'ya aidat şoku! O siteyi terk ediyorlar...

AYLIK GİDER 47 BİN TL'Yİ AŞTI

Zam sonrası Hakan Balta'nın yaşadığı dairenin aylık aidatı 25 bin 600 TL'ye yükseldi. Aynı sitede farklı bir blokta yaşayan annesinin ödediği aidat ise 21 bin 700 TL oldu. Böylece Balta ailesinin toplam aylık aidat gideri 47 bin 300 TL'ye ulaştı. Bu rakam, İstanbul'daki birçok lüks semtte ödenen aylık kira bedellerini geride bıraktı.