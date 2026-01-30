Eski futbolcu Hakan Balta'ya aidat şoku! O siteyi terk ediyorlar...
Eski milli futbolcu Hakan Balta'ya kaldığı sitenin aidat talebi yok artık dedirtti. Hakan Balta ve Derya Balta talep edilen rakam sonrası siteyi terk etme kararı aldı. İşte istenen aidat bedeli...
Eski milli futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, Yeşilköy'de yaşadıkları sitede aidatın 25 bin 600 TL'ye yükselmesi sonrası taşınma kararı aldı.
Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, İstanbul Yeşilköy'de oturdukları lüks sitede yaşanan yüksek aidat artışıyla gündeme geldi. Site yönetiminin yaptığı son toplantıda aidatlara yüzde 40 zam yapılması, Balta ailesinin tepkisine neden oldu.
AYLIK GİDER 47 BİN TL'Yİ AŞTI
Zam sonrası Hakan Balta'nın yaşadığı dairenin aylık aidatı 25 bin 600 TL'ye yükseldi. Aynı sitede farklı bir blokta yaşayan annesinin ödediği aidat ise 21 bin 700 TL oldu. Böylece Balta ailesinin toplam aylık aidat gideri 47 bin 300 TL'ye ulaştı. Bu rakam, İstanbul'daki birçok lüks semtte ödenen aylık kira bedellerini geride bıraktı.
TAŞINMA KARARI ALINDI
Eşi Derya Balta ile durumu değerlendiren Hakan Balta'nın, yüksek aidat nedeniyle taşınma kararı aldığı konuşuluyor.