Eski futbolcu Gökhan Zan canlı yayın açtı hıçkırarak ağladı! Hatay bitti yardım edin

Kentteki son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Zan paylaşımına "Allahım yardım Hatay bitti yalvarıyorum sesimizi duyun internet yok su yok yardım yok kimse yok hatay terkedilmiş ne olur sesimizi duyurun ne olur sesimiz olun yalvarıyorum" notunu düştü.