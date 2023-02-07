Eski futbolcu Gökhan Zan canlı yayın açtı hıçkırarak ağladı! Hatay bitti yardım edin
Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin yankıları devam ederken, Hatay'da bulunan eski futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla yardım istedi. Gözyaşları içinde son durumu aktaran Gökhan Zan "Hatay bitti" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin birçok ilinde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde en 10 şehir etkilendi.
Depremden etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay için Eski futbolcu Gökhan Zan çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabında canlı yayın açan oyuncu deprem sonrası Hatay'da yaşanan ciddiyeti aktardı.
Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Gökhan Zan, Hatay için yardım çağrısında bulundu.
Kentteki son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Zan paylaşımına "Allahım yardım Hatay bitti yalvarıyorum sesimizi duyun internet yok su yok yardım yok kimse yok hatay terkedilmiş ne olur sesimizi duyurun ne olur sesimiz olun yalvarıyorum" notunu düştü.