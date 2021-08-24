Eski eşler arasında gerilim bitmiyor! Gülben Ergen - Erhan Çelik davasında yeni gelişme

Gülben Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi olmuştu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik'in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edilmişti.