Eski eşler arasında gerilim bitmiyor! Gülben Ergen - Erhan Çelik davasında yeni gelişme
Gülben Ergen ile sunucu Erhan Çelik 5 yıl önce boyandı ancak aralarındaki sular durulmuyor. Gülben Ergen'in açtığı davada Erhan Çelik'in 8 yıl hapsi isteniyor. Son duruşmada yeni gelişmeler yaşandı...
2016 yılında boşanan Gülben Ergen ile Erhan Çelik arasındaki sular durulmuyor. Ergen ve Avukat Altın Mimir'in şikayeti üzerine 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada gelişme yaşandı.
Gülben Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi olmuştu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik'in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edilmişti.
8 yıla kadar hapis talebi
Ergen ile avukatının şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik'in 'Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme' ve 'Gizliliğin İhlali' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.
İddianamede, haber spikerinin üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi.