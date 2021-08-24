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Eski eşler arasında gerilim bitmiyor! Gülben Ergen - Erhan Çelik davasında yeni gelişme

Eski eşler arasında gerilim bitmiyor! Gülben Ergen - Erhan Çelik davasında yeni gelişme

Gülben Ergen ile sunucu Erhan Çelik 5 yıl önce boyandı ancak aralarındaki sular durulmuyor. Gülben Ergen'in açtığı davada Erhan Çelik'in 8 yıl hapsi isteniyor. Son duruşmada yeni gelişmeler yaşandı...

Eski eşler arasında gerilim bitmiyor! Gülben Ergen - Erhan Çelik davasında yeni gelişme

2016 yılında boşanan Gülben Ergen ile Erhan Çelik arasındaki sular durulmuyor. Ergen ve Avukat Altın Mimir'in şikayeti üzerine 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada gelişme yaşandı.

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Eski eşler arasında gerilim bitmiyor! Gülben Ergen - Erhan Çelik davasında yeni gelişme

Gülben Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi olmuştu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik'in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edilmişti.

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Eski eşler arasında gerilim bitmiyor! Gülben Ergen - Erhan Çelik davasında yeni gelişme

8 yıla kadar hapis talebi

Ergen ile avukatının şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik'in 'Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme' ve 'Gizliliğin İhlali' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. 

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Eski eşler arasında gerilim bitmiyor! Gülben Ergen - Erhan Çelik davasında yeni gelişme

İddianamede, haber spikerinin üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

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