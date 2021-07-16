Eski eşiyle yeni nişanlısı yan yana kucaklaştı, ünlü oyuncu 'Çok tatlısınız' dedi!
Dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom'un nişanlısı şarkıcı Katy Perry ile eski eşi Victorias Secret modeli Miranda Kerr, bir iş birliği için buluştu. 2013 yılında ünlü modelden dostça boşanan Bloom, Perry ile Kerr'in paylaştığı fotoğraflara 'Çok tatlısınız' diye yorum yaptı.
Gösteri dünyasının ünlü çifti Katy Perry (36) ile Orlando Bloom (44), Yunanistan'ın ardından Bodrum'a gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda tatillerini noktalayan ikili, ABD'ye geri döndü.
Sık sık yeni markası ile ilgili paylaşımlarda bulunan Perry, sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, nişanlısının eski eşi Miranda Kerr ile bir araya geldi.
Kerr ile yeni piyasa sunduğu ürünün reklamı için buluşan Katy Perry, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. İkilinin fotoğrafına binlerce mesaj yağdı.
Elf Legolas geldi, yorumu patlattı!
Sürpriz ikiliye bir yorum da 'Yüzüklerin Efendisi' filminde canlandırdığı 'Elf Legolas' rolü ile ünlenen Orlando Bloom'dan geldi.