Eski eşiyle çekişmeler durulunca soluğu Bodrum'da aldı! Tuvana Türkay ve İzzet Antebi tatilde aşka geldi
Tuvana Türkay ve sevgilisi İzzet Antebi Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Sıkıntılı günleri geride bırakan ikili denizin ortasında güneşlenirken romantik anlarla tatilin tadını çıkardı.
Oyuncu Tuvana Türkay ve iş adamı sevgilisi İzzet Antebi geçtiğimiz gün Bodrum Cennet Koyu'nda objektiflere takıldı. Lüks bir botta güneşlenen ünlü çift romantik anlar yaşadı. Kimseye aldırmadan birbirlerini öpücüklere boğan çift tatilin tadını çıkardı.
İzzet Antebi eski eşi Didem Sarı 12 yıllık evliliğini 2021'de bitirmişti. Antebi geçtiğimiz haftalarda Çağla Şikel ile olan mesajlarının Didem Sarı tarafından ifşa edilmesi ile sıkıntılı dönemler geçirmişti.
Zor dönemleri atlatan İzzet Antebi dolu dizgin aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile Bodrum Cennet Koyu'nda tatile çıktı.
Lüks bir zodyak bot üzerinde güneşlenirken objektife yansıyan ikili, romantik anlar yaşadı.