Eski eşinin kaçırıp dövdüğü kadının çığlığı! Beni kurtarın artık dayanamıyorum
İSTANBUL'da bir kadın sabah işe giderken eski eşi tarafından kaçırıldı. Hem araç içinde hem de kapatıldığı kulübede dayak yedi. Semine Eylence, sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yaptı...
Boşandığı eski eşi tarafından sürekli tehdit edilip darp edilen kadının sosyal medyadan attığı çığlık iç acıttı. Semine Eylence isimli kadın, boşandığı eşi Recep Yılmaz tarafından hala tehdit edildiği ve sokakta önü kesilerek dövüldüğünü anlattığı bir videoyu "Yardım edin! Dayanacak gücüm kalmadı yetkililerden yardım istiyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Semine Eylence'nin videoda anlattıkları kadar paylaştığı darp fotoğrafları da kadına şiddeti bir kez daha gözlen önüne serdi. Kadının anlattıkları ve paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada bazı kişiler inanmayıp kadını sahtekarlıkla suçladı.
Bunun üzerine anneleri adına sosyal medya hesabını açan ve o görüntüleri paylaşan kızları, annelerinin karakolda verdiği ifadenin tutanaklarını paylaştılar. İşte kadının anlattıkları:
14 Mart günü sabah işe giderken eski eşim beyaz bir Doblo araçla yanıma yanaştı ve beni zorla bindirdi. Sonra da araç içinde beni tekme ve yumruklarla darp etti. Kafama ve yüzüme defalarca yumruk attı. Ağzım yüzüm kan içinde kaldı.