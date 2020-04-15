Eski eşinin kaçırıp dövdüğü kadının çığlığı! Beni kurtarın artık dayanamıyorum

14 Mart günü sabah işe giderken eski eşim beyaz bir Doblo araçla yanıma yanaştı ve beni zorla bindirdi. Sonra da araç içinde beni tekme ve yumruklarla darp etti. Kafama ve yüzüme defalarca yumruk attı. Ağzım yüzüm kan içinde kaldı.