Eski eşinden İbrahim Tatlıses ile ilgili olay yaratan açıklamalar: Kadın döven zorba...

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı açıklamalarla gündeme oldu. Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'in sürekli kadın döven zorba biri gibi dillendirildiğini ancak öyle birisi olmadığını belirtti.