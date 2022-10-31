Eski eşinden İbrahim Tatlıses ile ilgili olay yaratan açıklamalar: Kadın döven zorba...
2011 ile 2013 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayşegül Yıldız'ın sözleri, sosyal medyayı adeta salladı.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı açıklamalarla gündeme oldu. Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'in sürekli kadın döven zorba biri gibi dillendirildiğini ancak öyle birisi olmadığını belirtti.
Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında hastanede dünya evine giren İbrahim Tatlıses, 2 yıl boyunca evli kaldı. Evli oldukları dönemde çiftin Elif Ada isminde bir kız çocukları oldu.
İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız, kızları Elif Ada'ya olan sevgilerini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gözler önüne seriyor.
Ayrılıkları sonrası kızları dolayısıyla görüşmeye devam eden çift, hala daha çok konuşulanlar arasında bulunuyor.