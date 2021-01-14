Eski eşinden dayak yediğini söyleyen Songül Karlı kendisini spora verdi pozu olay!
'Bir kuru ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül Karlı kendisini spora verdi. Taytlı pozlarını paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Songül Karlı, yaşadığı zorlukları geride bırakmaya kararlı.
2020 yaz aylarında bikini frikiki ile dikkat çeken ve ardından magazin gündeminden düşmeyen 47 yaşındaki bir çocuk annesi sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, ağırlık çalışırken çekildiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Dolandırıldığı eski eşinin gözaltına alınmasından sonra açıklamalar yapan ve tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Karlı kötü günleri unutmak için dostlarına ve spora sarıldı.
Taytlı pozlarını üst üste paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı. Karlı'ya hayranlarından beğeni ve destek yorumu yağdı.