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Eski eşi Metin Yüncü'nün gözaltına alınması hakkında Songül Karlı bakın neler söyledi

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından 'Paramı verin' diyerek isyan etti.

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü tarafından milyon liralık dolandırıldığını söylemiş hatta Müge Anlı'nın programına çıkacağını duyurmuştu. Karlı'nın 2012-2017 yılları arasında evli kaldığı Metin Yüncü, son olarak 100 milyon liralık bir dolandırıcılıkla suçlanıyor.

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Yüncü, geçtiğimiz günlerde Metin Yüncü ve 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Karlı'nın iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. 

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Gözaltına alınan Kerem K., Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Önceki gün adliye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. 'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldılar.

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