Eski eşi Metin Yüncü'nün gözaltına alınması hakkında Songül Karlı bakın neler söyledi

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü tarafından milyon liralık dolandırıldığını söylemiş hatta Müge Anlı'nın programına çıkacağını duyurmuştu. Karlı'nın 2012-2017 yılları arasında evli kaldığı Metin Yüncü, son olarak 100 milyon liralık bir dolandırıcılıkla suçlanıyor.