Eski eşi İzzet Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını ifşa etmişti! İşin arka yüzü bambaşka çıktı, Didem Sarı'nın yeni sevgilisi hem evli hem de...

İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı eşinin Çağla Şikel ile olan mesajlarını ifşa etmiş, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde güzel oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan Antebi eski eşiyle kanlı bıçaklı hale gelmişti. Söylentilere göre Sarı, Tuvana Türkay'a sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar atmaya başlamıştı. Öte yandan Antebi eski eşinin yeni sevgilisinden darp yediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu ki olayda yeni perde aralandı. Sarı'nın yeni sevgilisinin eşi konuştu, TV100' yaptığı o açıklamalar gündeme bomba gibi düştü...