Eski eşi İzzet Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını ifşa etmişti! İşin arka yüzü bambaşka çıktı, Didem Sarı'nın yeni sevgilisi hem evli hem de...
Geçtiğimiz günlerde Didem Sarı eski eşinin Çağla Şikel ile olan mesajlarını ifşa etmiş o olay gündeme damga vurmuştu. Şu sıralar güzel oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan Antebi eski eşi Sarı'nın yeni sevgilisinden darp yediğini söylemiş, şikayetçi olmuştu ki olayın arka planı çok başka çıktı. TV100' e açıklama yapan Sarı'nın yeni sevgilisinin eski eşi, o sözleriyle yok artık dedirtti. İşte haberin detayları...
İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı eşinin Çağla Şikel ile olan mesajlarını ifşa etmiş, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde güzel oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan Antebi eski eşiyle kanlı bıçaklı hale gelmişti. Söylentilere göre Sarı, Tuvana Türkay'a sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar atmaya başlamıştı. Öte yandan Antebi eski eşinin yeni sevgilisinden darp yediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu ki olayda yeni perde aralandı. Sarı'nın yeni sevgilisinin eşi konuştu, TV100' yaptığı o açıklamalar gündeme bomba gibi düştü...
İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı “Çağla Şıkel”le ilgili ifşa mesajları yayınlamıştı. İşin arka planında yeni bir skandal patladı
Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alan iş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı.
Eski eşiyle kanlı bıçaklı olan Didem Sarı, iddiaya göre Tuvana Türkay'a sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar atmaya başladı.