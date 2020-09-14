Eski eş Selen Sevigen Gökhan Özen'den 'beni koruyun' dedi cevap gecikmedi
Selen Sevigen, Gökhan Özen'in öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini söyledi, açıklama geldi.
Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip eski eşinden şikayetçi oldu. İddiaların ardından özen sessizliğini bozdu ve şunları anlattı:
Kızlarıma avaz avaz bağırdı: ''İçine çekilmeye çalışıldığım durumdan dolayı bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum, aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor, kızlarım ağlamaya başladı, O'da kızlarıma avaz avaz bağırdı, tüm konu ve benim uyarım bu nedenleydi.''
Nafaka talebi olmadı: ''Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem. Çocuklarımın her türlü okul bakıcı, bakım masraflarını istendiği kadar tarafımdan karşılanıyor iken konu eğer yoksulluk nafakası ise bana ''Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok'' dedikten 3 sene sonra ne bir telefon ne email ne avukat vasıtasıyla hiçbir nafaka talebi olmuş mu?''
Samimi değil: ''Hayır. İstememiş. İstemediğini de sözlü belirtmiş zaten. 3 sene sonra çıkıp da, yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da samimi bulmuyorum.''