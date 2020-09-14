Eski eş Selen Sevigen Gökhan Özen'den 'beni koruyun' dedi cevap gecikmedi

Nafaka talebi olmadı: ''Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem. Çocuklarımın her türlü okul bakıcı, bakım masraflarını istendiği kadar tarafımdan karşılanıyor iken konu eğer yoksulluk nafakası ise bana ''Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok'' dedikten 3 sene sonra ne bir telefon ne email ne avukat vasıtasıyla hiçbir nafaka talebi olmuş mu?''