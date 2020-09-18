Eski eş Elvan Pınar'dan Metin Yıldız'a şok eden suçlama! Tam 4 yıldır...
Metin Yıldız'ın 2013 yılında boşandığı Elvan Pınar, ünlü oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Seneler önce Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan Metin Yıldız, hakkında eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları magazin dünyasında olay olmuştu. Kısa sürede birçok kişi Yıldız'a tepki göstermişti.
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2008 yılında Metin Yıldız ile evlenen Elvan Pınar 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çiftin 10 yaşındaki kızları Şimal'ın velayeti anneye verilmişti.
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Özür bekliyor: Bütün bu iddiaların ardından kendisinin 'dayakçı' diye anılmaya başlandığını söyleyen Metin Yıldız, kendisinden özür dilenmesini beklediğini de dile getirmişti.
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Metin Yıldız'ın, dört yıldır eski eşine nafaka ödemediği ortaya çıktı.
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