Eski eş Elvan Pınar'dan Metin Yıldız'a şok eden suçlama! Tam 4 yıldır...

Seneler önce Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan Metin Yıldız, hakkında eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları magazin dünyasında olay olmuştu. Kısa sürede birçok kişi Yıldız'a tepki göstermişti.