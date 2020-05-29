Eski eş dehşeti! Anne ve babanı öldürüp senin de boğazını keseceğim
ADANA'da yaşayan sosyolog Şeyma K., 2 kızının babası Kenan K.'nin, 6 yıldır ayrı olmalarına rağmen kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Defalarca şikayetçi olduğunu ancak sonuç alamadığını belirten Şeyma K., "Her gün aynı korkuyu yaşamaktan yoruldum. Öldürecekse öldürsün" dedi.
Adana’da sosyolog Şeyma K. (31), 4 yıl dini nikahlı yaşadığı 2 kızının babası Kenan K.'nin, 6 yıldır ayrı olmalarına rağmen peşini bırakmadığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Şeyma K., “Her gün aynı korkuyu yaşamaktan yoruldum. Kurtulmak istiyorum. Öldürecekse öldürsün. Yeter ki çocuklarım kurtulsun” dedi. Kenan K.'nın attığı tehdit mesajları ise kan dondurdu...
Sosyolog Şeyma K., 2010 yılında, aynı iş yerinde çalıştığı Kenan K. ile dini nikahla evlendi. Şeyma K., iddiasına göre ilk günden itibaren şiddet görmeye başladı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Şeyma K., 2014 yılında ikinci çocuğuna hamile kaldı. Aynı yıl, Kenan K., işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Hamile olan Şeyma K. de kızını alıp, baba evine döndü.
Bize nefes bile aldırmıyor artık tükendim
Bir süre sonra cezaevinden çıkan Kenan K., aradan geçen 6 yıla rağmen şu an 2 kız annesi olan genç kadının peşini bırakmadı. Kenan K.'nin sık sık kendisini arayıp, zorla bir yerlere götürdüğünü anlatan Şeyma K., şöyle konuştu:
"Kabul etmediğim zaman ölüm tehditleri savurup, babamın evini basıyor. Son olarak ocak ayında tatil planı yapmış. Beni arayıp, 'Çocukları da al, bir saat içerisinde kapının önüne çık. Tatile gideceğiz' dedi. Kabul etmeyince de ailemi ve beni ölümle tehdit etti. Defalarca polise şikayette bulundum. Kapımıza dayanıyor. Mahallede bağırıyor. Bize nefes aldırmıyor, artık tükendim."