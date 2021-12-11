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Eski Dünya Güzeli Azra Akın'dan çok konuşulacak estetik açıklaması

Eski Dünya Güzeli Azra Akın'dan çok konuşulacak estetik açıklaması

Eski Dünya Güzellerinden Azra Akın, estetikle ilgili fikirlerini açıkladı. Akın "Estetiğe karşı değilim ama abartılmamalı. Ben doğallıktan yanayım. Herkes birbirine benzemesin lütfen" dedi.

Eski Dünya Güzeli Azra Akın'dan çok konuşulacak estetik açıklaması

Dünya eski güzeli Azra Akın, önceki gün bir davette görüntülendi. Azra Akın, estetik hakkında düşüncelerini paylaştı. Akın "Estetiğe karşı değilim ama abartılmamalı. Ben doğallıktan yanayım. Herkes birbirine benzemesin lütfen. Ben her insanda güzel bir taraf bulabilirim. Hepimizin farklı yanları olmalı. Bir özelliğiniz olduğunda daha ilgi çekici ve güzel görünürsünüz." dedi.

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Eski Dünya Güzeli Azra Akın'dan çok konuşulacak estetik açıklaması

Azra Akın ile Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kalamış'ta bir güzellik merkezindeki gerçekleşen bir tanıtıma katıldı.

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Eski Dünya Güzeli Azra Akın'dan çok konuşulacak estetik açıklaması

Estetiğe karşı olmadığını ancak herkesin son dönemde birbirine benzediğini gözlemlediğini anlatan Akın, şöyle konuştu:

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Eski Dünya Güzeli Azra Akın'dan çok konuşulacak estetik açıklaması

"Ben doğallığı seviyorum, ama nasıl mutlu oluyorlarsa öyle yapsınlar. Herkes kendi içinde çok eşsiz. Küçük dokunuşları severim, sadece herkes aynı olmasın.

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