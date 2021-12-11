Eski Dünya Güzeli Azra Akın'dan çok konuşulacak estetik açıklaması

Dünya eski güzeli Azra Akın, önceki gün bir davette görüntülendi. Azra Akın, estetik hakkında düşüncelerini paylaştı. Akın "Estetiğe karşı değilim ama abartılmamalı. Ben doğallıktan yanayım. Herkes birbirine benzemesin lütfen. Ben her insanda güzel bir taraf bulabilirim. Hepimizin farklı yanları olmalı. Bir özelliğiniz olduğunda daha ilgi çekici ve güzel görünürsünüz." dedi.