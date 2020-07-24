Eski dostuna verdiği sözü tuttu 22 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi paylaştı

ABD'de yaşayan Tom Cook, dostluğu sözde değil özde gösterdi. Parayı değil arkadaşlığı tercih etti. BBC’nin haberine göre, uzun zamandır arkadaş olan Joe Feeney ve Tom Cook, 1992 yılında Powerball piyangosu için aralarında bir anlaşma yaptı. El sıkışarak anlaşan iki arkadaştan biri, büyük ikramiyeyi kazanırsa bunu diğeriyle paylaşacaktı.