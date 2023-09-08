Eski Belediye Başkanı çatıdan atlayarak intihar etti! Antalya'da kan donduran olay

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.