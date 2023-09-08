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Eski Belediye Başkanı çatıdan atlayarak intihar etti! Antalya'da kan donduran olay

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Eski Belediye Başkanı çatıdan atlayarak intihar etti! Antalya'da kan donduran olay

Antalya’nın Demre ilçesi eski Belediye Başkanı Adnan Genç'in yaşadığı binanın bahçesinde komşuları tarafından cansız bedeni bulundu.

Eski Belediye Başkanı çatıdan atlayarak intihar etti! Antalya'da kan donduran olay

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 606 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi.

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Eski Belediye Başkanı çatıdan atlayarak intihar etti! Antalya'da kan donduran olay

Alınan bilgiye göre; site bahçesinde Demre eski Belediye Başkanı Adnan Genç (70)’i hareketsiz olarak gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. 

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Eski Belediye Başkanı çatıdan atlayarak intihar etti! Antalya'da kan donduran olay

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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Eski Belediye Başkanı çatıdan atlayarak intihar etti! Antalya'da kan donduran olay

Yapılan incelemede Genç’in adreste yalnız yaşadığı öğrenilirken, binanın çatısına çıkarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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