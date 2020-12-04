Eski bakanlardan Nevzat Ayaz son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye tek bir siyasetçi katıldı
Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz Zincirlikuyu Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilen Nevzat Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda Zincirlikuyu Camisi avlusundaki katafalka taşındı. Cenaze töreni öncesinde Ayaz'ın eşi Sacide Ayaz, kızları Nesrin Öztemur ve Tülin Birol taziyeleri kabul etti.
Eski İçişleri bakanlarından Mehmet Ağar da Sacide Ayaz'a başsağlığında bulundu.
Cenaze namazında Mehmet Ağar'ın yanı sıra Ayaz'ın başta damatları ve torunları olmak üzere yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Ayaz için namaz öncesinde dua edildi.
Namazın ardından polislerin omuzunda cenaze aracına taşınan Ayaz'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.