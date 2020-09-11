Eski bakan Kürşat Tüzmen ekran yıldızı oluyor! Motorsikletle bir yol hikâyesi yazacak

59 ve 60. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan, AK Parti eski Gaziantep ve Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen televizyon programı yapmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Kürşat Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye'yi dolaşacak...