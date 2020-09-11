Eski bakan Kürşat Tüzmen ekran yıldızı oluyor! Motorsikletle bir yol hikâyesi yazacak
Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla bilinen AK Partili eski Bakan Kürşat Tüzmen, ekranda gezi programı yapacak. Motosiklet üzerinde Türkiye'yi dolaşacak...
59 ve 60. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan, AK Parti eski Gaziantep ve Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen televizyon programı yapmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Kürşat Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye'yi dolaşacak...
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Motosikletlere düşkünlüğü bilinen Kürşad Tüzmen, motosikletiyle Anadolu’yu dolaşarak, bir yol hikâyesi ve gezi programı yapacak.
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'Kürşad Tüzmen’le Benim Şehrim' Ekim ayı başında Haber Global ekranlarında olacak.
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Tüzmen programında Fethiye’de yamaç paraşütü yapacak, Erzurum’da cirit oynayacak, Kars’ta buz üzerinde balık avlayacak, Çoruh Nehrinde rafting yapacak.
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