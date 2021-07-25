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Eski aşkını taciz edip terör estirdi! Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi

Eski aşkını taciz edip terör estirdi! Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi

Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile tanınan Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi.

Eski aşkını taciz edip terör estirdi! Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi

44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan" adayı olan genç şarkıcı Çağatay Akman önceki akşam gerçekleşen olayda, eski sevgilisi Öykü Uslu ile konuşmak için genç kadının Cihangir'deki evinin önüne geldi. 

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Eski aşkını taciz edip terör estirdi! Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi

Akman, apartmanın önünde aşağıya inmesi için eski kız arkadaşına bağırıp çağırmaya başladı.

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Eski aşkını taciz edip terör estirdi! Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi

 Bunun üzerine genç kadın aşağıya inerken, tartışmanın alevlenmesiyle Akman, eski sevgilisini darp etti.

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Eski aşkını taciz edip terör estirdi! Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi

Olay sonrası Uslu'nun şikayetiyle polis ekipleri, Çağatay Akman'ı gözaltına alıp ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü.

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