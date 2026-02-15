Eski ABD Başkanı Obama'dan şok çıkış: Uzaylılar gerçek ama...

Obama'nın ilk uzaylı açıklaması değil

Barack Obama, ilk kez uzaylılar hakkında konuşmadı. 2021 yılında da 'The Late Late Show' sunucusu James Corden'a verdiği bir röportajda, "Uzaylılar söz konusu olduğunda, size canlı yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var.'' dedi. Eski ABD lideri, tanımlanamayan hava cisimleri (UFO) gözlemlerinin gerçek olduğunu ve hükümetin bu uçakların kökenini veya olağandışı uçuş modellerini açıklayamadığını doğruladı. "Ama gerçek şu ki -ve burada gerçekten ciddiyim- gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz cisimlere ait görüntüler ve kayıtlar var" ifadelerini kullandı.