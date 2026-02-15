Eski ABD Başkanı Obama'dan şok çıkış: Uzaylılar gerçek ama...
Eski ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı bir podcast yayınında "uzaylılar gerçek" dedi. 51. Bölge iddialarını reddeden Obama, ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı kendisini ve eşini hedef alan videoya da tepki gösterdi. İşte detaylar...
ABD'nin eski Devlet Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz günlerce bir podcast yayınına katıldı. Burada YouTuber Brian Tyler Cowen ile sohbet eden Obama, konu uzaylılara gelince ilginç açıklamalarda bulundu. Eski Başkan, ''Uzaylılar gerçek, ama ben onları görmedim'' dedi.
Obama, 'gerçek' kelimesiyle ne kastettiğine dair ayrıntı vermedi. Sadece uzaylıların nerede olabileceğine dair uzum zamandır süregelen bir teoriye cevap verdi. ABD'nin gizemli 51. Bölge'si hakkında konuştu ve uzaylıların burada tutulmadığını söyledi.
Obama, ''Yeraltı tesisi diye bir şey yok, eğer ortada çok büyük bir komplo yoksa ve bunu Amerika Birleşik Devletleri başkanından saklamadılarsa" dedi.
Obama'nın ilk uzaylı açıklaması değil
Barack Obama, ilk kez uzaylılar hakkında konuşmadı. 2021 yılında da 'The Late Late Show' sunucusu James Corden'a verdiği bir röportajda, "Uzaylılar söz konusu olduğunda, size canlı yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var.'' dedi. Eski ABD lideri, tanımlanamayan hava cisimleri (UFO) gözlemlerinin gerçek olduğunu ve hükümetin bu uçakların kökenini veya olağandışı uçuş modellerini açıklayamadığını doğruladı. "Ama gerçek şu ki -ve burada gerçekten ciddiyim- gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz cisimlere ait görüntüler ve kayıtlar var" ifadelerini kullandı.