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Eşiyle yürüyen adam eski kayınbiraderleri tarafından önce dövüldü, sonra öldürüldü

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Eşiyle yürüyen adam eski kayınbiraderleri tarafından önce dövüldü, sonra öldürüldü

BATMAN'da eşiyle yolda yürüyen kişi, eski eşinin kardeşleri tarafından önce darp edildi, sonra silahla vurularak öldürüldü.

Eşiyle yürüyen adam eski kayınbiraderleri tarafından önce dövüldü, sonra öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bulunan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dini nikahlı eşi B.A. (35) ile birlikte yürüyen Ş.B. (38), daha önce boşandığı eşinin erkek kardeşleri K.A. ile İ.A.'nın saldırısına uğradı.

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Eşiyle yürüyen adam eski kayınbiraderleri tarafından önce dövüldü, sonra öldürüldü

Ş.B.'yi ilk önce darp eden şahıslar, daha sonra tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. 

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Eşiyle yürüyen adam eski kayınbiraderleri tarafından önce dövüldü, sonra öldürüldü

Olay yerine yakın bir iş yerine koşan B.A. ise, “Yardım edin kocamı dövüyorlar” diyerek yardım istedi.

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Eşiyle yürüyen adam eski kayınbiraderleri tarafından önce dövüldü, sonra öldürüldü

Yardım için koşan vatandaşlar, olay yerine gittiğinde Ş.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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