Eşiyle yürüyen adam eski kayınbiraderleri tarafından önce dövüldü, sonra öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bulunan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dini nikahlı eşi B.A. (35) ile birlikte yürüyen Ş.B. (38), daha önce boşandığı eşinin erkek kardeşleri K.A. ile İ.A.'nın saldırısına uğradı.