Eşinin yüzük parasıyla Denizli'de şansı açılan adam üretip 40 ülkeye satıyor
DENİZLİ'de bir kişi, eşinin yüzük parasıyla kurduğu işte 40 ülkeye satış yapıyor. İşte zorlukla başlayan ve sonrasında büyük başarı getiren o hikaye...
Denizli’de yaşayan iş adamı Mustafa Başkaya arkadaşının beş yıl önce hediye ettiği tekstil makinesini kendisine ulaştıran nakliyeciye taşıma ücretini ödeyemedi.
Başkaya, eşi Rukiye Başkaya'nın, parmağındaki yüzüğü uzatarak satmasını söylediğini, borcunu yüzük parasıyla ödemesini önerdiğini söyledi.
Nakliye bedelini eşinin fedakarlığı sayesinde karşılaması sonrası Başkaya'nın şansı ve işleri açıldı. 33 yaşındaki iş adamı kurduğu işte günde 4 bin üretim yaparak 40 ülkeye ürün göndermeye başladı.
Başkaya, “Bu işte en büyük destekçim olan eşim. ‘Al bu yüzükle nakliyeciden makinayı al’ dedi. Bu işi eşimin yüzüğüyle kurdum. Onunla başladım. Şu an dünyaya ihracat yapıyorum" diye konuştu.