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Eşinin yüzük parasıyla Denizli'de şansı açılan adam üretip 40 ülkeye satıyor

İhlas Haber Ajansı
Eşinin yüzük parasıyla Denizli'de şansı açılan adam üretip 40 ülkeye satıyor

DENİZLİ'de bir kişi, eşinin yüzük parasıyla kurduğu işte 40 ülkeye satış yapıyor. İşte zorlukla başlayan ve sonrasında büyük başarı getiren o hikaye...

Eşinin yüzük parasıyla Denizli'de şansı açılan adam üretip 40 ülkeye satıyor

Denizli’de yaşayan iş adamı Mustafa Başkaya arkadaşının beş yıl önce hediye ettiği tekstil makinesini kendisine ulaştıran nakliyeciye taşıma ücretini ödeyemedi.

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Eşinin yüzük parasıyla Denizli'de şansı açılan adam üretip 40 ülkeye satıyor

Başkaya, eşi Rukiye Başkaya'nın, parmağındaki yüzüğü uzatarak satmasını söylediğini, borcunu yüzük parasıyla ödemesini önerdiğini söyledi.

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Eşinin yüzük parasıyla Denizli'de şansı açılan adam üretip 40 ülkeye satıyor

 Nakliye bedelini eşinin fedakarlığı sayesinde karşılaması sonrası Başkaya'nın şansı ve işleri açıldı. 33 yaşındaki iş adamı kurduğu işte günde 4 bin üretim yaparak 40 ülkeye ürün göndermeye başladı.

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Eşinin yüzük parasıyla Denizli'de şansı açılan adam üretip 40 ülkeye satıyor

Başkaya, “Bu işte en büyük destekçim olan eşim. ‘Al bu yüzükle nakliyeciden makinayı al’ dedi. Bu işi eşimin yüzüğüyle kurdum. Onunla başladım. Şu an dünyaya ihracat yapıyorum" diye konuştu.

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