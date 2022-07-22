Eşinin ölümüyle sarsılmıştı! Ece Erken şimdi de Kerimcan Durmaz şoku yaşıyor

Sunucu Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkında, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile ilgili iki yıl önce sarf ettiği sözler nedeniyle 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.