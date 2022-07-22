Eşinin ölümüyle sarsılmıştı! Ece Erken şimdi de Kerimcan Durmaz şoku yaşıyor
Kariyerine radyocu olarak başlayan sonrasında oyunculuğu ve sunuculuğu ekleyen Ece Erken geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ani ölümüyle sarsılmıştı. Bir türlü mutluluğu yakalayamayan Erken 2 yıl önce sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile sözler sarf etmişti. Güzel sunucuya mahkemeden kötü haber verdi. Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.
Oyunculuğunun yanı sıra sunucu kimliği ile ön plana çıkan Ece Erken geçtiğimiz aylarda eşi Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybetmiş, ölümüyle sarsılmıştı. 2 yıl önce sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile sözler sarf eden Erken'e kötü haber geldi. Güzel sunucuya "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İşte haberin detayları...
Ece Erken'e Kerimcan Durmaz'a hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı.
Sunucu Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkında, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile ilgili iki yıl önce sarf ettiği sözler nedeniyle 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma Kerimcan Durmaz'ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı.