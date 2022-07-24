Eşinin ölüm acısıyla derinden sarsılmıştı! Takipçisinin yorumu Ece Erken'i çileden çıkarttı

Radyocu, sunucu ve oyuncu kimliği ile tanınan Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu geçtiğimiz aylarda Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Hayat arkadaşının ölümüyle derinden sarsılan Erken, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla takipçisinin hedefi oldu. Güzel oyuncu zor zamanlarında yanına olan Demet Akalın'la beraber Cenk Eren'i dinlemeye gitti. Takipçisinin attığı Timsah gözyaşları bitti galiba hani ilaçla ayakta duruyordun" yorumuyla ise adeta çileden çıktı. Erken takipçisine cevap olarak "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? evladım her gün mutsuz mu görsün? başınıza gelir yapmayın"... dedi. İşte haberin detayları...