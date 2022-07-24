Eşinin ölüm acısıyla derinden sarsılmıştı! Takipçisinin yorumu Ece Erken'i çileden çıkarttı
Lise Defteri dizisinde hayat verdiği Nil karakteriyle adını duyuran, güzelliği ile mest eden Ece Erken 2021 yılında Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile evlenmişti. Geçtiğimiz aylarda eşini uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Erken önceki akşam yalnız bırakmayan Demet Akalın ile beraber Cenk Eren'i dinlemeye gitti. Takipçisinin yorumuyla çileden çıkan Erken "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi evladım her gün mutsuz mu görsün? başınıza gelir yapmayın" dedi.
Radyocu, sunucu ve oyuncu kimliği ile tanınan Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu geçtiğimiz aylarda Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Hayat arkadaşının ölümüyle derinden sarsılan Erken, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla takipçisinin hedefi oldu. Güzel oyuncu zor zamanlarında yanına olan Demet Akalın'la beraber Cenk Eren'i dinlemeye gitti. Takipçisinin attığı Timsah gözyaşları bitti galiba hani ilaçla ayakta duruyordun" yorumuyla ise adeta çileden çıktı. Erken takipçisine cevap olarak "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? evladım her gün mutsuz mu görsün? başınıza gelir yapmayın"... dedi. İşte haberin detayları...
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin acısıyla derinden sarsılan Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Toparlanmaya çalışan Erken, Demet Akalın ile beraber Cenk Eren'i dinlemeye gitti. Bir takipçisinin yorumuyla ise çileden çıktı
Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de Bodrum'da hayatını birleştirmişti