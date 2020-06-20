Eşinin kafasına bir şarjör mermi boşalttı 'neden öldürdün' sorusuna şoke eden yanıt

Tartışmanın nedeni çocuk: Polis ekipleri, cinayette kullanılan tabancaya da el koydu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Ahmet K. daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı Ahmet K.'nin öldürdüğü kadından 2 çocuğu, kadınında ilk evliliğinden bir çocuğunun olduğu ve bu çocuk nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Öte yandan, Ahmet K.'nin resmi nikahlı olan ilk eşinden de 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.