Eşinin kafasına bir şarjör mermi boşalttı 'neden öldürdün' sorusuna şoke eden yanıt
AKSARAY’da Ahmet Koyak (49) şiddetli geçimsizlik yaşadığı 3 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diye ihbarda bulunan Koyak, gözaltına alındı.
Olay, Hasas Mahallesi 6645 Sokak Tan Apartmanı 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet K. (49) dini nikahlı olarak yaşadığı Rabia Ergin (36) ile üvey çocuğu nedeniyle tartışmaya başladı. Kadının ilk evliliğinden olan ve Ahmet K.'nın üvey çocuğu olan çocuk nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet K. ruhsatsız olarak taşıdığı tabancayla kadının kafasına bir şarjör mermi sıktı. Rabia Ergin olay yerinde hayatını kaybederken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Çağrı Merkezini arayarak cinayet işlediğini ihbar etti: Polis ekipleri, cinayetle ilgili araştırma başlatırken, cinayet zanlısı Ahmet K. olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak dini nikahlı karısını öldürdüğünü itiraf etti. Bu ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısı Ahmet K.'yi bulunduğu yerden alarak gözaltına aldı.
“Geçimsizlik yüzünden": Daha sonra evden çıkan Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi’nde polisi arayıp, 'Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın' dedi. Gelen polisler tarafından gözaltına alınan Koyak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet Koyak, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi.
Tartışmanın nedeni çocuk: Polis ekipleri, cinayette kullanılan tabancaya da el koydu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Ahmet K. daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı Ahmet K.'nin öldürdüğü kadından 2 çocuğu, kadınında ilk evliliğinden bir çocuğunun olduğu ve bu çocuk nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Öte yandan, Ahmet K.'nin resmi nikahlı olan ilk eşinden de 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.