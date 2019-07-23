Eşinin en çok istediği şeyi gerçekleştirdi! Mezarına şimdi gönül rahatlığıyla gidiyor
ANTALYA'da yaşayan Hatice Kızılkaya, eşinin vefat etmesinin ardından bir buçuk yılda 64 kilo verdi. Kızılkaya, böylelikle eşinin kendisinden sürekli istediği şeyi gerçekleştirmiş oldu.
Celal Kızılkaya'nın, sürekli kilo vermesi konusunda uyardığı eşi Hatice Kızılkaya, kocasının vefatı üzerine daha fazla kilo almış ve yalnızlıktan psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Yaklaşık 4 yıl önce şeker, tansiyon ve tiroit hastalıkları da ortaya çıkan Kızılkaya, eşine verdiği sözü yerine getirmeyi zor da olsa başardı.
Hatice Kızılkaya, 2017 yılı ortalarına kadar kendi çabalarıyla 30 kilo verdi. Ancak bu kez de bilinçsiz kilo kaybı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kızılkaya, yeniden kilo almaya başladı. Arkadaşının hazırladığı diyet programı sayesinde 18 ayda 64 kilo verdi. 143 kilodan 79 kiloya düşen ve sağlığına kavuşan Hatice Kızılkaya, artık ilaç da kullanmıyor.
Zayıflamasının ardından eşinin mezarını ziyarete giden Kızılkaya, , "İsteğin şimdi gerçekleşti" dedi. Daha önce giydiği pantolonunun bir bacağına şimdi bütün bedeniyle sığdığını anlatan Kızılkaya, şu ifadelere yer verdi:
Eşimin ne demek istediğini anladım: "Artık mağazalarda rahatlıkla alışveriş yapıyorum. Birçok kişiye örnek oldum. Eşim 'Kilolusun kilo ver' diyordu. Daha çok sağlığımdan endişe duyuyordu. Hiç umursamıyordum. Yemek yemeyi ve yapmayı çok seviyordum. Sağlık sorunum başladıktan sonra diyete başladım. Eşimin ne demek istediğini o zaman anladım. Şu anda 79 kiloyum çok mutluyum"