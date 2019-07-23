Eşinin en çok istediği şeyi gerçekleştirdi! Mezarına şimdi gönül rahatlığıyla gidiyor

Eşimin ne demek istediğini anladım: "Artık mağazalarda rahatlıkla alışveriş yapıyorum. Birçok kişiye örnek oldum. Eşim 'Kilolusun kilo ver' diyordu. Daha çok sağlığımdan endişe duyuyordu. Hiç umursamıyordum. Yemek yemeyi ve yapmayı çok seviyordum. Sağlık sorunum başladıktan sonra diyete başladım. Eşimin ne demek istediğini o zaman anladım. Şu anda 79 kiloyum çok mutluyum"