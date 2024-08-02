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Eşinin bileziklerini satıp bu işe başladı, fabrika sahibi oldu! Birçok ülkeye ihracat yapıyor

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Eşinin bileziklerini satıp bu işe başladı, fabrika sahibi oldu! Birçok ülkeye ihracat yapıyor

Ankara'da eşinin bileziklerini satarak kurduğu mobilya boyama atölyesini zamanla fabrikaya dönüştüren Hüseyin İnci, hem 200 kişiye istihdam sağladı hem de Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracat yapar hale geldi.

Eşinin bileziklerini satıp bu işe başladı, fabrika sahibi oldu! Birçok ülkeye ihracat yapıyor

Başkentte askerden döndükten sonra evlenen İnci (61), 1986'da eşinin 5 bileziğini satarak Altındağ ilçesine bağlı Siteler'de mobilya boyama atölyesi kurdu.

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Eşinin bileziklerini satıp bu işe başladı, fabrika sahibi oldu! Birçok ülkeye ihracat yapıyor

Ailesinin de destek verdiği İnci, 36 yıllık ticaret hayatının ardından 2022'de Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alana sahip mobilya fabrikası kurdu.

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Eşinin bileziklerini satıp bu işe başladı, fabrika sahibi oldu! Birçok ülkeye ihracat yapıyor

İnci, üretim alanı, atölye ve satış ofisinin içinde olduğu fabrikanın çeşitli kademelerinde 200 kişiye istihdam sağladı.

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Eşinin bileziklerini satıp bu işe başladı, fabrika sahibi oldu! Birçok ülkeye ihracat yapıyor

Kısa sürede Irak, Libya, Katar, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Fas ve Ürdün'e ihracat yapmaya başlayan İnci, mobilya sektöründe hizmet vermeye devam ediyor.

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