Eşinin bileziklerini satıp bu işe başladı, fabrika sahibi oldu! Birçok ülkeye ihracat yapıyor
Ankara'da eşinin bileziklerini satarak kurduğu mobilya boyama atölyesini zamanla fabrikaya dönüştüren Hüseyin İnci, hem 200 kişiye istihdam sağladı hem de Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracat yapar hale geldi.
Başkentte askerden döndükten sonra evlenen İnci (61), 1986'da eşinin 5 bileziğini satarak Altındağ ilçesine bağlı Siteler'de mobilya boyama atölyesi kurdu.
Ailesinin de destek verdiği İnci, 36 yıllık ticaret hayatının ardından 2022'de Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alana sahip mobilya fabrikası kurdu.
İnci, üretim alanı, atölye ve satış ofisinin içinde olduğu fabrikanın çeşitli kademelerinde 200 kişiye istihdam sağladı.
Kısa sürede Irak, Libya, Katar, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Fas ve Ürdün'e ihracat yapmaya başlayan İnci, mobilya sektöründe hizmet vermeye devam ediyor.