Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti! Ardında 14 sayfalık mektup bıraktı

Mektuptaki iddialar detaylı şekilde inceleniyor

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dehşet verici olayın gerçekleştiği evde detaylı bir inceleme yaparken, ekiplerin evde Mehmet M.’nin kaleme aldığı öne sürülen ve 14 sayfadan oluşan bir mektup ile yüklü miktarda para buldukları kaydedildi. Mektupta Mehmet M.’nin hayatıyla ilgili bir çok konu ve iddiaya yer verdiği öğrenilirken, bu iddiaların ne olduğu konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Jandarma ekiplerinin büyük bir hassasiyetle Mehmet M.’nin mektubunda yer verdiği iddiaları araştırdığı öğrenildi.