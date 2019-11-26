Eşini sevgilisine öldürttü detayları şoke etti ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aşk cinayeti!

İddialara göre Necla hanım Turgut beyin evini sattıktan sonra para kalmadığı için boşanmak istedi. Turgut beyde parası kalmadığı için kendisinden boşanmak isteyen eşine benim tarlalarım var paramız var deyip boşanmak istemedi. Bu sürede Hayrettin beyle tanışan Necla hanım "Ben Turgut'tan boşanmak istiyorum ama o benden boşanmıyor. Eğer sen bu adamı öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır." dediği ortaya çıktı.