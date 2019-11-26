Eşini sevgilisine öldürttü detayları şoke etti ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aşk cinayeti!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı canlı yayında bu gün Manisa'da kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek'in tarafından 33 yaşındaki sevgilisine öldürttüğü ortaya çıktı.
Manisa Ahmetli'de 49 yaşındaki eşi Necla Özyürek'le yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Turgut beyin ailesi ise kayıp Turgut beyi bulmak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım tarafından 33 yaşındaki sevgilisine öldürttüğü bugün canlı yayında ortaya çıktı. Cinayet detayları ise kan dondurdu.
18 Ekim tarihinde kayıp olarak aranan Turgut bey 7 kez evlenen 49 yaşındaki eşi Necla Özyürek tarafından 1986 doğumlu 33 Hayrettin ismindeki sevgilisine öldürtüğü ortaya çıktı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda Necla hanım 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin bey dün verdiği ifade de cinayeti itiraf etti. Hayrettin beyin ifadesi ise herkesi şoke etti.
İddialara göre Necla hanım Turgut beyin evini sattıktan sonra para kalmadığı için boşanmak istedi. Turgut beyde parası kalmadığı için kendisinden boşanmak isteyen eşine benim tarlalarım var paramız var deyip boşanmak istemedi. Bu sürede Hayrettin beyle tanışan Necla hanım "Ben Turgut'tan boşanmak istiyorum ama o benden boşanmıyor. Eğer sen bu adamı öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır." dediği ortaya çıktı.
Aşık olduğum içi öldürdüm
Bunun üzerine Hayrettin bey iş arayan Turgut Özyürek'e sana iş buldum deyip Manisa Turgutlu'daki ormanlık alana götürdü ve orada Turgut beyin başına vurup öldürdü. Cesedini de gömmeden geri döndü.
Hayrettin bey verdiği ifade de Necla hanımın kendisine "Eğer sen kocamı öldürürsen birlikte oluruz, maaşı da bize kalır" dediği itiraf etti. Hayrettin beyin ayrıca ifadesinde "Necla'ya aşık oldum onun birlikte olabilmek için Turgut'u öldürmek zorundayım." dediği ortaya çıktı.