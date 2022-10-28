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Eşini kaybettikten sonra yastaydı! Özgü Namal 2 yıl sonra eğlenmeye gitti

Eşini kaybettikten sonra yastaydı! Özgü Namal 2 yıl sonra eğlenmeye gitti

Özgü Namal 2 yıl önce eşi Serdar Oral'ı kaybetmişti. Önceki gece Asmalımescit'te eğlenirken görüntülendi. Basın mensuplarının dışarda olduğunu farkeden Namal, taksi çağırdı ve taksiyi kapıya kadar yanaştırdı. Gazetecilerin sorularını cevaplamak istemedi.

Eşini kaybettikten sonra yastaydı! Özgü Namal 2 yıl sonra eğlenmeye gitti

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020 tarihinde yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde 53 yaşında vefat etmişti. 

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Eşini kaybettikten sonra yastaydı! Özgü Namal 2 yıl sonra eğlenmeye gitti

Özgü Namal, 2020 yılının Ekim ayında eşi Serdar Oral'ı kaybetmişti. Serdar Oral ile 2 çocuğu olan Namal, 2 yıldır ortalarda gözükmüyordu. Sosyal medya hesaplarını da kullanmıyor.

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Eşini kaybettikten sonra yastaydı! Özgü Namal 2 yıl sonra eğlenmeye gitti

Serdar Oral ile 2014 yılında evlenmiş, 2020 yılında kalp krizi yüzünden eşini kaybetmişti. O günden sonra ekranlarda hiç gözükmemişti. 

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Eşini kaybettikten sonra yastaydı! Özgü Namal 2 yıl sonra eğlenmeye gitti

Özgü Namal, eşini kaybettikten sonra acı günlerini yoga ve nefes terapileriyle atlattığını söylemişti. 

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