Eşini işkence ederek öldürdü! Arkadaşına 'Beni Diyarbakır'a götür dağa çıkacağım' dedi
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 3 yıl önce evlendiği 23 yaşındaki eşi ve 9 aylık bebeğinin annesi Hatice Senem’i darp ettikten sonra başına sopa ile vurarak öldürdü! Mahkemede, "Yatağımıza başka bir erkek aldığını söyledi" diye kendini savundu. Arkadaşı ise, "Mehmet eve giderek para alacağını söyledi, oradan da kendisini HDP binasına götürmemi istedi. Diyarbakır'a gidip dağa çıkacağını söyledi. Uyuşturucu kullandığı için aldırmadım" dedi.
Kocaeli'de eşi Hatice Senem'i (23) işkence ederek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, "Bana, başka birini yatak odamıza aldığını ve beni aldattığını söyledi. Kanepenin altında sopa ve bıçak duruyordu. Sopayı alarak eşimi darp ettim" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı ise "Mehmet eve giderek para alacağını söyledi, oradan da kendisini HDP binasına götürmemi istedi. Olay tarihinde sanık bana 'Diyarbakır'a gideceğim oradan da dağa çıkacağım' dedi. Uyuşturucu içtiği için söylediklerini pek önemsemedim" diye konuştu.
Olay, 23 Eylül 2021 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Mehmet Senem ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Otopsi raporunda, Hatice Senem'in 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Evinden çıkanlar şoke etti
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, polis ekipleri tarafından Mehmet Senem'in evinde yapılan aramada, 60 santimetre uzunluğunda ahşap sopa, üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 tüfek fişeği ve 5 bin volt kapasiteli çalışır vaziyette elektroşok cihazı ele geçirildiği bilgisi yer aldı. Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı.
"Saçından tuttum, sopayı elinden aldım. O ara ayağı kaydı ve başı yere çarptı"
Savunması için söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmedi. 'Öldürme amacıyla hareket etmedim' diyen sanık Senem, 2017 yılında eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini iddia ederek, "Beni başka bir erkekle aldattığını öğrendim ancak daha sonra barıştık. 5 sene önce bu olay sebebiyle Muş'tan Kocaeli'ye taşındık. Olay tarihinde eve geldiğimde birinin evin mutfağından çıktığını zannettim. Cama bakmak istediğimde önüme geçti. Camdan dışarı baktığımda kimseyi görmedim. Eşime tokat attım, o da bana 'Adam mısın?' dedi. Muş’taki aldatma olayının gerçek olup olmadığını sorduğumda bana, başka birini yatak odamıza aldığını ve beni aldattığını söyledi. Kanepenin altında sopa ve bıçak duruyordu. Sopayı alarak eşimi darp ettim. İddianamede olduğu gibi şok aleti kullanmadım, bunu kabul etmiyorum. Daha sonra sopayı yere fırlattım. Banyoda ellerimi yüzümü yıkarken Hatice gelip sopayla sırtıma vurdu. Saçından tuttum, sopayı elinden aldım. O ara ayağı kaydı ve başı yere çarptı" dedi.