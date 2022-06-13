Eşini işkence ederek öldürdü! Arkadaşına 'Beni Diyarbakır'a götür dağa çıkacağım' dedi

"Saçından tuttum, sopayı elinden aldım. O ara ayağı kaydı ve başı yere çarptı"

Savunması için söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmedi. 'Öldürme amacıyla hareket etmedim' diyen sanık Senem, 2017 yılında eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini iddia ederek, "Beni başka bir erkekle aldattığını öğrendim ancak daha sonra barıştık. 5 sene önce bu olay sebebiyle Muş'tan Kocaeli'ye taşındık. Olay tarihinde eve geldiğimde birinin evin mutfağından çıktığını zannettim. Cama bakmak istediğimde önüme geçti. Camdan dışarı baktığımda kimseyi görmedim. Eşime tokat attım, o da bana 'Adam mısın?' dedi. Muş’taki aldatma olayının gerçek olup olmadığını sorduğumda bana, başka birini yatak odamıza aldığını ve beni aldattığını söyledi. Kanepenin altında sopa ve bıçak duruyordu. Sopayı alarak eşimi darp ettim. İddianamede olduğu gibi şok aleti kullanmadım, bunu kabul etmiyorum. Daha sonra sopayı yere fırlattım. Banyoda ellerimi yüzümü yıkarken Hatice gelip sopayla sırtıma vurdu. Saçından tuttum, sopayı elinden aldım. O ara ayağı kaydı ve başı yere çarptı" dedi.