Eşini 'Fahişe Meryem' diye tanıttı! Hasan Mezarcı'nın anısı kafayı yemiş dedirtti
Kendisinin mesih olduğunu söyleyen Hasan Mezarcı, verdiği bir röportajda söyledikleriyle yine gündeme oturmayı başardı. Mezarcı'nın eşi Esin Tatlı Mezarcı ise aynı röportajda kendisini "Fahişe Meryem" olarak tanıttı.
19. dönem Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, 2000 yılında kendisini "Meryem'den doğma İsa'yım" diye tanıtmıştı. Kimileri Mezarcı'nın delirdiğini kimileri de girdiği cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek bu ifadelerde bulunduğunu söylemişti. Ancak Hasan Mezarcı, eşiyle ve havarileriyle verdiği son röportajında inanılmaz açıklamalar yaparak mesih olduğunu ısrarla vurguladı.
140 Juniors'ın videosunda ilk olarak Hasan Mezarcı'nın eşi Esin Tatlı Mezarcı görünüyor ve kendisini tanıtıyor. Kalp damar cerrahı uzman doktoru olduğunu söyleyen Esin Mezarcı, “Fahişe Meryem’im” diyerek, kendisini İsa sayesinde recmedilmekten kurtulmuş bir kadın olarak gösteriyor.
Havarileriyle yaşıyor: "Kemalizm yıkılırsa, devlet de kurtulur, millet de kurtulur" açıklaması ile siyaset döneminde oldukça eleştirilen Hasan Mezarcı, bomba etkisi yaratan açıklamaların ardından şu an Düzce'de havarileriyle ve eşiyle yaşıyor.
Eski imam şimdiki havari: Hasan Mezarcı'nın havarilerden biri de İbrahim. Zamanında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan İbrahim, Hasan Mezarcı'nın mesih olduğunu televizyonda öğrenince direkt iletişime geçmiş.