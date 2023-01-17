Eşini bıçaklayarak katletmeden önce canlı yayın açmış! Yarın büyük gün biraz acı...

Barışma bahanesiyle geldi

Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Şener Barut (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan Barut (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrılmıştı.