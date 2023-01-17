Eşini bıçaklayarak katletmeden önce canlı yayın açmış! Yarın büyük gün biraz acı...
İstanbul'da 2 çocuk annesi Sultan Barut, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü. Aldatma iddiasıyla eşini öldüren adamın olaydan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde adamın "Değerinizi bilin, birbirinize yanlış yapmayın. Yarın büyük gün, inşallah. Dünya bir kişinin üzerinde dönmüyor. Biraz acı, biraz keder" dediği yer aldı.
Olay, İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. İki çocuk annesi Sultan Barut, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti. Eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren adamın olay öncesi sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.
Görüntülerde adamın "Değerinizi bilin, birbirinize yanlış yapmayın. Yarın büyük gün, inşallah. Dünya bir kişinin üzerinde dönmüyor. Biraz acı, biraz keder" dediği yer aldı.
Barışma bahanesiyle geldi
Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Şener Barut (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan Barut (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrılmıştı.
Kadın ardından erkek kardeşi olan Erdinç’in Çağlayan’daki evine gelmişti. Bunu haber alan eşi Şener Barut da barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine gelmişti.