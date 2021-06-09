Eşini 4 yaşındaki oğlunun önünde 60 bıçak darbesiyle öldürdü
Korkunç cinayet Kırıkkale'de gerçekleştirdi. 4 yaşında oğlunun gözü önünde eşini öldürdü. Ailesi sırtında 60 bıçak izi olduğunu söyledi.
KIRIKKALE'de, eşi Sezer Başkaya (29) tarafından 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) kız kardeşi Pınar Köksoy, "Biz sırtında 60 bıçak izi gördük. Adli tıp raporunda parmak uçlarına kadar kesildiğini gördük. Ağırlaştırılmış müebbet bile bizim içimizi rahatlatmayacak" dedi.
Kentte çiğ köfteci olan Sezer Başkaya, pazar günü, 5 yıllık eşi Hacer Başkaya ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Başkaya, eşini, oğlu H.M.B.'nin gözü önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Hacer Başkaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sezer Başkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Acı olayın ardından Hacer Başkaya'nın ailesi, ilk kez konuştu. Erdoğan Köksoy, kızının çırpınışının gözünün önüne geldiğini söyleyerek, "Benim tek istediğim, bu kadın cinayetleriyle ilgili öyle 3 sene, 5 sene 'yat çık' yapılmaması. 3 sene, 5 seneyle bırakılacaksa hiç içeri alınmasın. Ağırlaştırılmış ceza verilmezse hiçbir tatmin edici cezayı kabul etmem" dedi.
Torunu H.M.B.'nin olay sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını ve destek alacaklarını belirten Köksoy, "Annesini istiyor, kalkıyor 'Sema nerede' diyor, 'Halam ne zaman gelecek' diyor. 'Halan kim' diyorum, 'Pınar' diyor. 'Dede annem değil mi?' diyor bu sefer de. Çocuk bazı şeyleri kafasında tasarlıyor. 'Dede köye ne zaman gideceğiz' diye soruyor. 'Annen hastanede' diyorum, 'O zaman niye getirmiyorsun' diye soruyor sonra da 'Yok, Sezer karnını kesti, öldü benim annem' diyor. Çocuk ne yaptığını bilmiyor" diye konuştu.