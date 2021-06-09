Eşini 4 yaşındaki oğlunun önünde 60 bıçak darbesiyle öldürdü

Torunu H.M.B.'nin olay sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını ve destek alacaklarını belirten Köksoy, "Annesini istiyor, kalkıyor 'Sema nerede' diyor, 'Halam ne zaman gelecek' diyor. 'Halan kim' diyorum, 'Pınar' diyor. 'Dede annem değil mi?' diyor bu sefer de. Çocuk bazı şeyleri kafasında tasarlıyor. 'Dede köye ne zaman gideceğiz' diye soruyor. 'Annen hastanede' diyorum, 'O zaman niye getirmiyorsun' diye soruyor sonra da 'Yok, Sezer karnını kesti, öldü benim annem' diyor. Çocuk ne yaptığını bilmiyor" diye konuştu.