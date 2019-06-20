Eşine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Murat Başoğlu'nun keyfi yerinde

Ne olmuştu?: Murat Başoğlu öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede ilişkiye girerken objektiflere yakalanmıştı. Ünlü sunucu önce bu kişinin Rus uyruklu bir kadın olduğunu iddia etmişti. Sonrasında teknedeki kişinin Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.