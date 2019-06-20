Eşine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Murat Başoğlu'nun keyfi yerinde
2017 Temmuz'da öz yeğeni ile skandal görüntülerinin ardından yargılanan Murat Başoğlu, davadan beraat etmesinin ardından keyfi yerinde bir şekilde Bodrum'da görüntülendi.
İki yıldır sıkıntılı bir süreç geçiren Murat Başoğlu, son olarak eski eşi Hande Bermek'e saldırdığı iddiasıyla göz altına alınmıştı. Adliye çıkışı uzun sakallı ve perişan bir halde ağlarkenki görüntüleriyle hafızalara kazınan Başoğlu, Bodrum'da tatil yapıyor.
Bodrum'da Gölköy’deki bir mekana tek başına gelen sunucu, kendisini görüntüleyen muhabirlere gülümseyerek poz verdi. Ardından iskeleye geçip şezlonguna uzanarak dergi okudu.
Ne olmuştu?: Murat Başoğlu öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede ilişkiye girerken objektiflere yakalanmıştı. Ünlü sunucu önce bu kişinin Rus uyruklu bir kadın olduğunu iddia etmişti. Sonrasında teknedeki kişinin Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.
Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek’ten tek celsede boşanmıştı. Buna karşın ikili hiçbir şey olmamış gibi birlikte yaşamaya devam etmişti.