Eşinden izin alıp öpüşen Selen Görgüzel evi terk etti Hamdi Alkan selen Görgüzel boşanıyor mu
Rol aldığı tiyatro oyununda partnerinin, seyircilerin aralarında bulunan Hamdi Alkan'dan öpüşmek izin istemesiyle bir dönem çok konuşulan Selen Görgüzel evi terk etti. İddialara göre Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşanıyor...
Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmesiyle magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Öpüşme öncesi Kangı, Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı ancak Alkan oyun biter bitmez salonu terk etmişti. O aylarda başlayan 'evlilik çatırdıyor' söylentileri bugün yerini 'boşanma' iddialarına bıraktı. Selen Görgüzel evi terk etti.
Selen Görgüzel Alkan'ın oyundaki partneri öpüşmeden önce Hamdi Alkan'dan izin almıştı: Selen Görgüzel Alkan'ın, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşme sahnesi öncesi, Kangı'nın Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin alması ve Hamdi Alkan'ın oyun biter bitmez gazetecilere görünmeden salonda ayrılması dikkat çekmişti. Görgüzel, oyun sonrası ise "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım." yanıtını vererek magazin gündeminde dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı.
Boşanacakları iddiaları yayıldı: Tiyatro oyununda ünlü yönetmen eşi Hamdi Alkan'ın önünde öpüşmesi tartışma yaratan Selen Görgüzel bu sefer de evi terk etti. İkilinin boşanma sürecinde olduğu ve ilişkilerini noktaladıkları belirtildi.
En İyi Arkadaşım dizisindeki "Cino" karakteri başta olmak üzere birçok farklı karakterle hafızalara kazınan ünlü yönetmen Hamdi Alkan, ameliyat geçirmesinin ardından verdiği kilolarla konuşulmuştu.