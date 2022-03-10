Eşinden izin alıp öpüşen Selen Görgüzel evi terk etti Hamdi Alkan selen Görgüzel boşanıyor mu

Selen Görgüzel Alkan'ın oyundaki partneri öpüşmeden önce Hamdi Alkan'dan izin almıştı: Selen Görgüzel Alkan'ın, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşme sahnesi öncesi, Kangı'nın Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin alması ve Hamdi Alkan'ın oyun biter bitmez gazetecilere görünmeden salonda ayrılması dikkat çekmişti. Görgüzel, oyun sonrası ise "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım." yanıtını vererek magazin gündeminde dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı.