Bolu'da yaşarken 2019 yılında E.İ. ile evlenip, Antalya'ya taşınan Cansu İrki, hamileyken eşinden şiddet görmeye başladı. İrki doğum yaptıktan 1 yıl sonra hem gördüğü şiddet hem de kumar oynaması ve ailesine maddi olarak sahip çıkmaması nedeniyle E.İ.'den boşanmaya karar verdi.