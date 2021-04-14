Eşinden boşanmak isteyen Cansu'ya kan donduran ses kaydı: Kör bıçakla keseceğim
BOLU'da, 1 çocuk annesi Cansu İrki, eşine boşanma davası açtı. Şiddet ve kumar bağımlılığı olan koca, son dayaktan sonra evi terk eden kadını ölümle tehdit etmeye başladı. Ses kaydındaki ifadeler kan dondurdu...
Bolu'da yaşarken 2019 yılında E.İ. ile evlenip, Antalya'ya taşınan Cansu İrki, hamileyken eşinden şiddet görmeye başladı. İrki doğum yaptıktan 1 yıl sonra hem gördüğü şiddet hem de kumar oynaması ve ailesine maddi olarak sahip çıkmaması nedeniyle E.İ.'den boşanmaya karar verdi.
Cansu İrki, boşanma kararını E.İ.'ye söylediğinde yine şiddet gördü. Bunun üzerine durumu polise bildiren İrki, gelen memurların korumasıyla Antalya'dan otobüse binip, Bolu'ya geldi.
Kayınvalideyi sorumlu tuttu
İrki, Bolu'da boşanmak için mahkemeye başvururken, haberi alan E.İ. Bolu'ya geldi. E.İ., iddiaya göre boşanmalarına neden olduğunu öne sürdüğü kayınvalidesini darbetti. İrki'nin annesi E.İ.'den şikayetçi oldu. İrki'nin açtığı boşanma davası, Bolu Aile Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma, E.İ.'nin katılmaması nedeniyle ertelendi.
"Kör bıçakla keseceğim"
E.İ.'nin cep telefonu konuşmalarını kaydeden Cansu İrki, bu kayıtları muhabire dinletti. Kayıtlarda eşini ve ailesini kesmekle tehdit eden E.İ., şunları söylüyor: Şaka yapmıyorum, hepinizi keseceğim. Kör bıçakla keseceğim. Çocuğumun ölüsünü öpeyim ki sana en büyük yemin...