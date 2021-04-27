Halk Eğitim Merkezi'ne 2006 yılında giderek, ev tekstili kursunda eğitim aldığını anlatan Kaplan, "3 yıl boyunca eğitim aldım. Bu eğitimin sonunda, kendimi çok geliştirdim. Usta öğreticilik başvurusunda bulundum. 11 yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Bu süre zarfında kendime iş yeri açtım. Bu da bana çok destek oldu." dedi.