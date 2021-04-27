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Eşinden ayrı yaşıyor hayata tutundu! Şırnak'ta kursiyerdi kendi işinin patronu oldu

Eşinden ayrı yaşıyor hayata tutundu! Şırnak'ta kursiyerdi kendi işinin patronu oldu

ŞIRNAK'ta Nurten Kaplan (41), Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kurs sayesinde tekstil atölyesi açarak hayata tutundu.

Eşinden ayrı yaşıyor hayata tutundu! Şırnak'ta kursiyerdi kendi işinin patronu oldu

Silopi Halk Eğitim Merkezi'nde katıldığı ev tekstili kursunun ardından usta öğretici olan Nurten Kaplan, el becerileriyle tekstil atölyesi de açtı.

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Eşinden ayrı yaşıyor hayata tutundu! Şırnak'ta kursiyerdi kendi işinin patronu oldu

Eşinden ayrı yaşayan, 3 çocuk annesi Kaplan, atölyesinde başka kadınları da istihdam edip, ürettiklerini kendi iş yerinde satışa sunuyor. 

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Eşinden ayrı yaşıyor hayata tutundu! Şırnak'ta kursiyerdi kendi işinin patronu oldu

Halk Eğitim Merkezi'ne 2006 yılında giderek, ev tekstili kursunda eğitim aldığını anlatan Kaplan, "3 yıl boyunca eğitim aldım. Bu eğitimin sonunda, kendimi çok geliştirdim. Usta öğreticilik başvurusunda bulundum. 11 yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Bu süre zarfında kendime iş yeri açtım. Bu da bana çok destek oldu." dedi.

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Eşinden ayrı yaşıyor hayata tutundu! Şırnak'ta kursiyerdi kendi işinin patronu oldu

Kaplan, "Şimdi hem öğrenci eğitiyorum hem de iş yerimi çalıştırıyorum. Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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