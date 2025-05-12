Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı
Mide küçültme ameliyatıyla 72 kilo veren usta oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sağlıklı yaşamı benimseyen Gündoğdu'ya takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.
'Kocan Kadar Konuş', 'Recep İvedik 2', 'Aşk Yeniden', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Yeni Gelin', 'Tozkoparan İskender' ve 'Vermem Seni Ellere' gibi pek çok sevilen yapımda rol alan usta oyuncu Esin Gündoğdu'nun son halini görenler gözlerine inanmıyor.
FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yıllardır fazla kilolarıyla da gündeme gelen Gündoğdu, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası adeta bambaşka biri oldu.
72 KİLO VERDİ!
Sağlıklı yaşamı hayatının merkezine alan oyuncu, disiplinli beslenme ve kararlı tavrıyla 138 kilodan 66 kiloya düşerek tam 72 kilo vermeyi başardı.
FİZİKSEL DEĞİŞİMİ İLGİ GÖRDÜ
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınan Gündoğdu, geçirdiği bu büyük fiziksel değişimle sosyal medyada da büyük ilgi gördü.