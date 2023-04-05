Esin Gündoğdu değişimiyle ağızları açık bıraktı! 72 kilo birden zayıfladı işte son hali

Avrupa Yakası, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan Esin Gündoğdu, şimdilerde Tozkoparan İskender dizisinde Saniye rolünü canlandırıyor. 72 kilo veren Esin Gündoğdu son haliyle bambaşka biri olmuş dedirtti.