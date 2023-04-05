Esin Gündoğdu değişimiyle ağızları açık bıraktı! 72 kilo birden zayıfladı işte son hali
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Oyuncu Esin Gündoğdu'nun 72 kilo verdikten sonraki yeni hali konuşuluyor. Bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu, aşka da geldi. Esin Gündoğdu sevgilisiyle fotoğraflar paylaşırken, 'nasıl zayıfladın' sorularına da yanıt verdi. Ünlü oyuncu ameliyat olmadığını söyledi ancak bir doktorun sosyal medyada yazdıkları şaşırttı.
Avrupa Yakası, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan Esin Gündoğdu, şimdilerde Tozkoparan İskender dizisinde Saniye rolünü canlandırıyor. 72 kilo veren Esin Gündoğdu son haliyle bambaşka biri olmuş dedirtti.
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46 yaşındaki oyuncu Aşk Yeniden dizisiyle hafızalara kazınmıştı.
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138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, tam tamına 72 kilo vererek değişimiyle ağızları açık bıraktı.
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Verdiği kilolardan sonra bambaşka biri haline gelen Esin Gündoğdu, aşkını buldu.
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