Esin Çepni OnlyFans hesabı açtı iddiası! Müstehcen fotoğraflar ona mı ait? Bilan Hancı'yı ifşa etmişti...

Fakat ne yaptılarsa olmadı hatta işler epey çirkinleşti. Esin Çepni, boşanma sürecini henüz tamamlamadığı eşi Bilal Hancı'nın kendisine ihanet ettiğini sosyal medya hesabından önce herkese ilan etti sonra da kadınla dudak dudağa olduğunu gösteren ihanet videosunu da kendi elleriyle paylaştı.