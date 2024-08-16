Esin Çepni OnlyFans hesabı açtı iddiası! Müstehcen fotoğraflar ona mı ait? Bilan Hancı'yı ifşa etmişti...
Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri ifşa eden Esin Çepni özel hayatıyla konuşuluyordu. Çepni şimdi de OnlyFans hesabı açtığı iddiasıyla gündeme geldi. Çepni'ye ait olduğu öne sürülen müstehcen fotoğraflar hızla yayıldı. Ünlü isimden açıklama gecikmedi. İşte detaylar...
Kafalar kanalındaki kışkırtma videolarıyla ünlü sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın 2021 yılında Esin Çepni'yle yaptığı evlilik epey olaylı bitmişti hatırlarsanız.
Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift, sosyal medyanın büyük ilgisini çeken ikililer arasındaydı. Önce 2022 yılında bir ayrılık yaşayan Esin Çepni ve Bilal Hancı, sonradan aşka ikinci bir şans vermeye karar vermişti.
Fakat ne yaptılarsa olmadı hatta işler epey çirkinleşti. Esin Çepni, boşanma sürecini henüz tamamlamadığı eşi Bilal Hancı'nın kendisine ihanet ettiğini sosyal medya hesabından önce herkese ilan etti sonra da kadınla dudak dudağa olduğunu gösteren ihanet videosunu da kendi elleriyle paylaştı.
O dönem 2. Sayfa'ya bağlanan Esin Çepni, yaşadıkları gözyaşları içinde anlatmış, Bilal Hancı'yı da herkesin önünde rezil etmeyi tercih etmişti.