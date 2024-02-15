"Eşimin abisiyle birlikte oldum" diyen Gönül Hanım, Esra Ezmeci ve seyirciyi şoke etti
Klinik psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen mesajları paylaşmasıyla olduğu kadar programına katılanların itiraflarıyla da gündeme geliyor. Yeni Baştan programına konuk olan bir kadın, eşini onun abisiyle aldattığını itiraf edip anlattıklarıyla şoke etti.
Klinik psikolog Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programına konuk olan bir kadın anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı.
10 yıllık evli olduğunu söyleyen Gönül Hanım bundan 5 yıl önce başlayan ilişkisini anlattı.
Esra Ezmeci'ye konuk olan Gönül Hanım "Eşim askerdeyken benim eşimin abisiyle bir birliktelik yaşadım" deyince Ezmeci şoke oldu ve "Nasıl oldu bu durum?" dedi.
Gönül Hanım ise yaşadıklarını şöyle anlattı: O an ben bir boşluktaydım Eşimin abisi de eşiyle sorunları vardı o anda ben eşim askerdeyken de yani ilgilendi bayağı bir benimle ben de bu ilgisinden dolayı çok etkilendim.