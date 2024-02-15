BIST 9.275
DOLAR 30,74
EURO 33,21
ALTIN 1.980,33

"Eşimin abisiyle birlikte oldum" diyen Gönül Hanım, Esra Ezmeci ve seyirciyi şoke etti

|
"Eşimin abisiyle birlikte oldum" diyen Gönül Hanım, Esra Ezmeci ve seyirciyi şoke etti

Klinik psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen mesajları paylaşmasıyla olduğu kadar programına katılanların itiraflarıyla da gündeme geliyor. Yeni Baştan programına konuk olan bir kadın, eşini onun abisiyle aldattığını itiraf edip anlattıklarıyla şoke etti.

"Eşimin abisiyle birlikte oldum" diyen Gönül Hanım, Esra Ezmeci ve seyirciyi şoke etti

Klinik psikolog Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programına konuk olan bir kadın anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı.

111
"Eşimin abisiyle birlikte oldum" diyen Gönül Hanım, Esra Ezmeci ve seyirciyi şoke etti

10 yıllık evli olduğunu söyleyen Gönül Hanım bundan 5 yıl önce başlayan ilişkisini anlattı.

211
"Eşimin abisiyle birlikte oldum" diyen Gönül Hanım, Esra Ezmeci ve seyirciyi şoke etti

Esra Ezmeci'ye konuk olan Gönül Hanım "Eşim askerdeyken benim eşimin abisiyle bir birliktelik yaşadım" deyince Ezmeci şoke oldu ve "Nasıl oldu bu durum?" dedi.

311
"Eşimin abisiyle birlikte oldum" diyen Gönül Hanım, Esra Ezmeci ve seyirciyi şoke etti

Gönül Hanım ise yaşadıklarını şöyle anlattı: O an ben bir boşluktaydım Eşimin abisi de eşiyle sorunları vardı o anda ben eşim askerdeyken de yani ilgilendi bayağı bir benimle ben de bu ilgisinden dolayı çok etkilendim. 

411