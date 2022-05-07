Eşimden utanıyorum! Kocamla abimin karısı... Esra Ezmeci itirafları paylaştı 'yok artık' dedirtti: 2 evli komşumla...
Instagram hesabında 4 milyon takipçisi bulunan psikolog Esra Ezmeci paylaştığı itiraflar 'yok artık' dedirtti.
Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü psikoloğa gelen son itiraflar gündemi ayağa kaldırdı.
İşte o itiraflar...
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