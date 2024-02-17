"Eşim beni eskortla aldatıyor" diyen fenomen Neslim Güngen'e kan donduran tehdit! "Boğazını keserim"
127 güzellik merkezi bulunan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen, kendisini eskortla aldattığını ileri sürdüğü ve boşanma aşamasında olduğu eşi İnanç Güngen tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturmada gözler 127 güzellik merkezi bulunan ve Polat çifti gibi lüks yaşamıyla dikkat çeken Neslim Güngen'e çevrilmişti. Güngen'in de malvarlığına soruşturma kapsamında el konulmuştu.
Geçirdiği zor süreçte 11 yıllık eşi İnanç Güngen tarafından aldatıldığını söyleyen Neslim Güngen, ölüm tehditleri aldığını paylaştı.
Anlaşmalı boşanmak istediğini ancak İnanç Günen'i bunu kabul etmediğini dile getiren Neslim Güngen, "Ailemin ve benim başıma bir şey gelirse sorumlusu İnanç Günen'dir" dedi.
"Boğazını keserim" diyerek tehdit ediyor
Instagram hesabından yayınladığı videolarda yaşadıklarından bahseden Neslim Güngen, paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emniyet'i de etiketledi. Güngen, paylaşımında şunları söyledi: