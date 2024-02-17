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"Eşim beni eskortla aldatıyor" diyen fenomen Neslim Güngen'e kan donduran tehdit! "Boğazını keserim"

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"Eşim beni eskortla aldatıyor" diyen fenomen Neslim Güngen'e kan donduran tehdit! "Boğazını keserim"

127 güzellik merkezi bulunan sosyal medya fenomeni Neslim Güngen, kendisini eskortla aldattığını ileri sürdüğü ve boşanma aşamasında olduğu eşi İnanç Güngen tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

"Eşim beni eskortla aldatıyor" diyen fenomen Neslim Güngen'e kan donduran tehdit! "Boğazını keserim"

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturmada gözler 127 güzellik merkezi bulunan ve Polat çifti gibi lüks yaşamıyla dikkat çeken Neslim Güngen'e çevrilmişti. Güngen'in de malvarlığına soruşturma kapsamında el konulmuştu.

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"Eşim beni eskortla aldatıyor" diyen fenomen Neslim Güngen'e kan donduran tehdit! "Boğazını keserim"

Geçirdiği zor süreçte 11 yıllık eşi İnanç Güngen tarafından aldatıldığını söyleyen Neslim Güngen, ölüm tehditleri aldığını paylaştı.

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"Eşim beni eskortla aldatıyor" diyen fenomen Neslim Güngen'e kan donduran tehdit! "Boğazını keserim"

Anlaşmalı boşanmak istediğini ancak İnanç Günen'i bunu kabul etmediğini dile getiren Neslim Güngen, "Ailemin ve benim başıma bir şey gelirse sorumlusu İnanç Günen'dir" dedi.

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"Eşim beni eskortla aldatıyor" diyen fenomen Neslim Güngen'e kan donduran tehdit! "Boğazını keserim"

"Boğazını keserim" diyerek tehdit ediyor

Instagram hesabından yayınladığı videolarda yaşadıklarından bahseden Neslim Güngen, paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emniyet'i de etiketledi. Güngen, paylaşımında şunları söyledi:

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