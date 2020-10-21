Eşi Victoria Beckham paylaştı! David Beckham'ın kızını dudaklarından öptüğü fotoğraf olay oldu!
Dünyaca ünlü yıldız Victoria Beckham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu oldu. Beckham'ın paylaştığı karede eşi David Beckham'ın 9 yaşındaki kızı Harper'ın dudaklarından öptüğü görülüyor. İngiltere'nin eski futbolcusu daha önce de benzer paylaşımlar yapmıştı.
İngiltere'nin eski futbolcusu David Beckham'ın 9 yaşındaki kızı Harper'ı dudaklarından öptüğü fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. Daha önce de kızını dudağından öptüğü için eleştiri yağmuruna tutulan David Beckham yine aynısını yaptı.
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Gösteri dünyasının en gözde çiftlerinden olan David ve Victoria Beckham, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bunun nedeni de Victoria Beckham'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf...
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Fotoğrafta David Beckham, ailenin en küçük üyesi 9 yaşındaki Harper Beckham'ın dudağına öpücük kondururken görülüyor. Bu görüntü Beckham'ın Instagram takipçilerini ikiye böldü.
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David Beckham, kızı ile beraber Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Norveç'i 3-0 yendiği maç öncesi tribünde kızını yine öpmüştü.
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