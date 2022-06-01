Eşi ve çocukları uyurken evini ateşe verdi! Baba yanarak öldü eşi ve 2 çocuğu ağır yaralı

Evi yakan baba İbrahim Sancar(37), Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Zeliha Sancar(39) 3. derece yanık vakasıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan 3 ve 6 yaşındaki çocuklar ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.